بالفيديو والصور.. مزاد بيع ممتلكات ” معن الصانع ” يكشف بذخه

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو لممتلكات الملياردير السعودي ” كويتي الأصل ” معن الصانع، والتي أظهرت جانب من قصره في منطقة الخبر وطائرته في جزر الماكوين.

وأطلقت مجموعة ” تكتل إتقان ” العقارية، أمس الأحد، مزادًا علنيًا لبيع أصول تعود لشركات ” الصانع ” ، وذلك بعد تكليف السلطات القضائية لها لسداد مستحقات الدائنين.

ومن الجدير بالذكر، إنه أمر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالقبض على ” معن الصانع ” في أكتوبر 2017؛ لتخلفه عن سداد الديون، وضمن إعلان مكافحة الفساد.