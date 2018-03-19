” التنمية الأسرية بالباحة ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي

إبراهيم الزهراني(صدى):

عقدت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة ” معين ” اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي للجمعية بحضور سعادة رئيس الجمعية الدكتور : عبدالله عبدالعزيز الباقي ونائبه الدكتور عبدالهادي بن احمد الغامدي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة بالباحة الأستاذ : خالد صالح الزهراني ومندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ : شباب الغامدي .

وتم في الاجتماع عرض ومناقشة برامج ومنجزات الجمعية خلال العام المنصرم وكذلك عرض التقرير المالي للعام الماضي ومناقشة اللائحة التنظيمية لعمل الجمعيةز

وكان ذلك بمشاركة فاعلة من أعضاء الجمعية العمومية، كما صرح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن العزيز الباقي في كلمته بأهمية هذا الاجتماع السنوي الذي يأتي كعادته في كل عام لمناقشة ما يتعلق بميزانية الجمعية واعتمادها ، مقدراً مشاركة وتفاعل الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية والأخذ بالآراء حول تقديم المزيد من الخدمات والبرامج المتميزة للمستفيدين.

وقد كان للاستفسارات والمداخلات التي شهدها الاجتماع من الحاضرين حول التقرير السنوي عن أعمال الجمعية أطيب الأثر في نجاح الاجتماع .