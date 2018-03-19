مذيعة CBS: حواري مع ولي العهد لم يكن مشروطا وعملت عليه منذ 3 سنوات

علي القحطاني(صدى):

أكدت نورة أودونيل، مذيعة قناة “ CBS “ الأمريكية التي حاورت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن سموه لم يفرض شروطاً مسبقة للحوار، ولم يكن هنا أي موضوعات محظورة.

وأضافت ” أودونيل ” ، أنها كانت قد بدأت تسمع عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” منذ ثلاثة سنوات، حيث كان قد تبوأ العرش حينها، وعلمت أن الملك كان شخصية تستحق المتابعة.

وأشارت إلى أنها تفاوضت مع إدارة البرنامج على إجراء هذا الحوار منذ 3 سنوات، حتى تمكنت من إقناعهم بأن إجراء مقابلة مع القيادة السعودية فكرة تستحق العمل من أجلها.‬

وعن حديثه باللغة العربية، أوضحت المذيعة أنه ليس أمراً مستغرباً لكون الحديث عن الأعمال والسياسة يتوجب الدقة، مؤكدة أنه لم يتهرب من أي سؤال.

وقالت ” أودونيل ” عن انطباعها بشكل عام حول سمو ولي العهد : ” يبدو ناضجاً وأكبر من عمره، وواثقاً جداً من نفسه. إنه عميق التفكير، وصريح في إجاباته، وهو متأمّل ببلاده. وواقع أنه ترعرع في كنف العائلة وهو في سنّ صغيرة، يظهر أنه يتمتع بثقة والده الذي يخبره الأمير بتفاصيل كل اجتماعاته ” .