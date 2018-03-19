صورة إعلامي كويتي وزوجته مع السونار تثير ضجة بمواقع التواصل

خالد الظفيري(صدى):

أشعل إعلامي كويتي مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره صورة له برفقة زوجته مع صورة السونار الذي يُظهر حملها .

ولاقت الصورة العديد من التعليقات المؤيدة والمعارضة لنشر مثل هذه الصور .

وعلق أحد المتابعين للإعلامي قائلا ” هل يجوز إظهار خصوصياتي، وحياتي، وأسرتي، للغير؟ أنا أستغرب من البعض إللي يقولون مستأنسين، يستأنس مع نفسه، مو يبيّن حياته وخصوصياته للناس “.

بينما علّقت متابعة أخرى : ” الرجل ما سوى أي شيء حرام، زوجته، ومحتشمة، ومحجبة، وفرحان بحملها، وهذه صورة طبيعية جدًا، والكثير من المتزوجين يأخذون نفس الصورة، ولم تخدش الحياء ” .

