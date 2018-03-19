أمير حائل يلتقط ” سيلفي ” مع الإعلاميين بافتتاح مستشفى ” الملك سلمان “

علي العنزي(صدى):

قام سمو الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، بالتقاط صورة على طريقة الـ ” سيلفي ” ، مع رجال الإعلام الذين حضروا افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وذلك تلبيةً منه لرغبتهم في التقاط صورة معه.

جاء ذلك تقديرًا من سمو أمير حائل لرسالة الإعلام، وذلك أثناء تدشين سموه، أمس الأحد، المرحلة الأولى لمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، بطاقة استيعابية 500 سرير عند اكتماله، بتكلفة تجاوزت 500 مليون ريال، وذلك بحضور الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة.

فيما يضم المستشفى، 4 طوابق تضم 55 عيادة، تعمل في 48 تخصص، منها: ” الأورام والقلب والسمنة والأعصاب والكلى ” ، فضلًا عن أقسام العناية المركزة، ووحدة الحروق، والمناظير، والعمليات، وجراحة اليوم الواحد، والعلاج الطبيعي.

جدير بالذكر، أن افتتاح مستشفى ” الملك سلمان التخصصي ” في حائل، يمثل نقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة.