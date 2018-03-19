” كيال ” : ابحثوا عن موضوع غير السومة

ماجد محمد(صدى):

أكد نائب رئيس النادي الأهلي طارق كيال، على أن أزمة المهاجم السوري عمر السومة الأخيرة تم افتعالها، لافتًا إلى أن المشكلة انتهت فب الملعب.

وأضاف ” كيال ” : ” تصريح السومة بعد مباراة الرائد تم تأويله بطريقة غير صحيحة والمشكلة تم حلها في الملعب مباشرة “.

وأوضح أن غضب عمر السومة من التغيير جاء بسبب منافسته على لقب الهداف، والجهاز الفني له وجهة نظر مغايرة واقتنع اللاعب بها، حسبما ذكر.

وأشار إلى أن ” السومة ” من بين عناصر الفريق الهامة، مضيفًا : ” أنصح الجميع أن يبحث عن موضوع غير موضوع السومه في فترة التوقف ” .