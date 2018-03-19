في حادثة مأساوية.. ذبح سيدة وطعن طفلها الرضيع والسبب مجهول

بيروت(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في لبنان، على جثة لاجئة سورية بمنزلها وهي مذبوحة، وإلى جانبها طفلها الرضيع وتبدو على رقبته طعنات سكين، حيث وقعت الحادثة قبل منتصف ليل السبت، في بلدة ” شوكين ” في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن الجهات الأمنية، وجدت المنزل في حالة من الفوضى وبعثرة للأثاث والملبوسات؛ مما يشير لحصول عراك قبل عملية القتل.

ويجدر الإشارة، إلى أنه تم نقل الطفل لمستشفى ” نبيه بري ” الجامعي الحكومي، في النبطية، وهو في حال حرجة، وحضرت إلى المكان، دورية من الأدلة الجنائية ومختلف الأجهزة الأمنية، والطبيب الشرعي.

يُذكر أنه تم توقيف زوج الضحية السوري، من قبل شعبة المعلومات، وهو الآن على ذمة التحقيق.