بالفيديو.. فتاة تغازل شاب داخل مول تجاري وتطلب منه الالتفات لها

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مغازلة فتاة لشاب داخل مول تجاري كبير.

وأظهر المقطع المتداول اليوم الاثنين الشاب وهو يسير داخل المول ويتصفح جواله، ليفاجئ بالفتاة تلاحقه وتنادي عليه تطلب منه الالتفات لها .

ولم يتسن التأكد من مكان تصوير المقطع أو وقته، إلا أن البعض أكد أن المكان مكان التصوير داخل المملكة.