بالفيديو.. فتاة تغازل شاب داخل مول تجاري وتطلب منه الالتفات لها
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مغازلة فتاة لشاب داخل مول تجاري كبير.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الاثنين الشاب وهو يسير داخل المول ويتصفح جواله، ليفاجئ بالفتاة تلاحقه وتنادي عليه تطلب منه الالتفات لها .
ولم يتسن التأكد من مكان تصوير المقطع أو وقته، إلا أن البعض أكد أن المكان مكان التصوير داخل المملكة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2243 ] نشر منذ 27 دقيقة
مسخرة وقلة حيا ودين وتربية …ماهذي الجرأه
محمد سعد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 23 دقيقة
الشر والخير يبداء من النساء ، المجتمع الذي تكون في المراة متربية كويس اضمن له انه مجتمع كويس
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله المستعان وكفى
حنا في آخر الزمان
تكثر فيه الفتن
جاء الاسلام غريبا
وسيعود غريبا فطوبى للغرباء
kkk[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 20 دقيقة
المحنه الله يكفينا الشر
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 12 دقيقة
على طول حكمتوا عليهم يمكن يقرب لها او يكون الهدف غير المغازله-لاتتسرعوا في الحكم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1906 ] نشر منذ 6 دقائق
خلاص راح الحياء..
وذهابه من النساء اعظم وامر…
الشريفى[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 دقائق
الله المستعان