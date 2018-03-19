خليط طبيعي يقضي على قشرة الشعر نهائيا

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة قشرة الرأس، التي قد تظل معهن لعدد من السنوات دون التخلص منها لذلك عليك بوضع ملعقة من هذا الخليط على الشامبو الخاص بك للتخلص منها.

حيث نصح الأطباء بتلك الوصفة، وهي عبارة عن إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو الذي تستخدمينه وسوف تندهشين من النتائج لشعرك.

كما أكد الأطباء على نتائج وضع بيكربونات الصوديوم على الشامبو، فهو سيؤدي إلى تألق الشعر و الحفاظ عليه من المواد الكيميائية في الشامبو و التخلص من القشرة و إنعاش الشعر و منعه من التساقط و تقويته وجعل رائحة فروة الرأس معطرة دائما لمن يتشكين من رائحة شعرهن.