ولي العهد: قانون المملكة لا يلزم النساء بالعباءة.. والقرار لهن

عادل الحربي(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن المرأة السعودية ليست ملزمة بارتداء العباءة السوداء، مؤكداً أن المهم في الملابس ” الحشمة ” .

جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج ” 60 دقيقة ” الذي أذيع أمس الأحد عبر فضائية “ CBS “ ، حيث أوضح أن ارتداء العباءة ليس شرطاً للمرأة بالمملكة، قائلاً : ” ارتداء عباءة سوداء ليس ملزماً للمرأة السعودية، بقدر التزامها الحشمة ” .

وأشار إلى أن القوانين في هذا الشأن واضحة، فهي تلزم النساء بارتداء ملابس محتشمة ومحترمة مثل الرجال تماماً، ولا تلزمهم صراحة بعباءة سوداء وغطاء رأس أسود.

وأضاف أن اتخاذ القرار الخاص بالملابس متروك للنساء في إطار الاحترام والحشمة.