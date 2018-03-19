5 طرق للعناية بالبشرة على الطريقة الكورية

نورة الشهري(صدى):

العناية بالبشرة تعتبر إحدى العادات اليومية التي يجب على الفتاة اتباعها بشكل مستمر؛ لكي تتألق وتصبح الجميلة دائماً، وهناك العديد من طرق العناية بالبشرة المختلفة، ومن أكثر السيدات التي تحتاج إلى العناية بالبشرة هن اللاتي يضعن الماكياج الكثير بشكل يومي نظراً للظروف المهنية أو للذهاب الجامعة وغيره.

ولذلك يقدم لك الأطباء طرق العناية بالبشرة على الطريقة الكورية؛ لحمايتها من الضعف والدمار الذي ينتج عن وضع الماكياج بشراهة أو بسبب عوامل الجو الضارة.

غسيل الوجه جيداً:

بالطبع كل سيدة تستخدم مزيل الماكياج الخاص بها بشكل يومي، وذلك لكي تزيل كل الماكياج من وجهها قبل أن تنام، ولكن هذا لا يكفي، فمزيل الماكياج لا يزيله بشكل كلي بل يتبقى القليل منه، لذلك عليك أن تغسلي وجهك بالماء الدافىء جيداً بعد المزيل واعملي مساج جيد للوجه قبل النوم.

واقي الشمس:

عليك أن تضعين واقي الشمس بشكل مستمر ويومي، وذلك لكي تحافظي على بشرتك من الحبوب وآثارها المزعجة، حتى وإن أضررت أن تخرجين خارج المنزل لبضع دقائق، فعليك أن تضعي القليل من هذا الواقي، لكي تحمي بشرتك من الجفاف إلى جانب أن الشمس تؤدي إلى عجز البشرة المبكر.

مرطب البشرة:

ترطيب البشرة هو أهم خطوة فى يومك، فالترطيب يعمل على نقاء بشرتك وظهورها بشكل لامع وصحي إلى جانب إنه يقضي نهائياً على خطوط الوجه المزعجة الدائمة، إلى جانب إنه يبرز خدود الوجه، لذلك عليك بوضع الكريمات المرطبة قبل النوم مباشرة وتتركيه على وجهك حتى الصباح ثم استيقظي واغسلي وجهك جيداً.

ترطيب منطقة حول العين:

منطقة حول العين من أكثر المناطق الحساسة والرقيقة جداً، لذلك عليك أن تعتني بها بشكل خاص، لذلك يجب عليك أن تحضري مستحضرات العناية بالعين الخاصة وتضعينها قبل النزول كحماية من الشمس وعوامل الجو، بالإضافة أيضًا إلى وضعها قبل النوم كي تعمل على ترطيب تلك المنطقة طوال الليل.

ماسكات الوجه:

ماسكات الوجه شىء مهم جداً، خاصة لو ماسكات وصفات طبيعية تعمل على نضارة البشرة، ولكن عليك أن تعرفي جيداً نوع بشرتك أولاً قبل أي شىء كي لا تطبقين ماسكات خاطئة تجلب لبشرتك نتيجة عكسية.