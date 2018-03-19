أكثر من 10 فعاليات متخصصة في معرض أجواء القهوة والشوكولاتة بجدة

رشاد اسكندراني(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض اجواء القهوة والشوكولاتة والمزمع إقامته نهاية شهر مارس الجاري في مركز جدة للمنتديات والمعارض بالتعاون مع غرفة جدة جدول فعالياتها للمصاحبة للمعرض والمتضمنة اكثر من 10 فعاليات مستوحاه من اجواء المعرض ، منها متحف القهوة ، الذي يضم موسوعة معلوماتية ضخمة تستعرض تاريخ القهوة منذ بداية اكتشافها ويتح للزائرين التعرف على أسرارها والتوغل في فلسفتها، ومذاقها والاستمتاع ومشاهدة أبرز طرق تحضير القهوة، وتجربة مذاقات ولا أروع ، وفعالية القهوة ثقافة وإبداع والمتضمنة مؤلفات نادرة وكتباً ومراجع تتناول تاريخ صناعة القهوة منذ آلاف السنين، إضافة لبعض المقتنيات، والأدوات الخاصة بالقهوة، والأفلام الوثائقية عن القهوة، إضافة للتعرف على مذاقات القهوة السعودي والعربية والعالمية المتنوعة.

اما البرنامج العلمي فيضم مجموعة من الدورات وورش العمل التثقيفية والعلمية والتسويقية التي تحاكي مذاق وأبعاد القهوة والشوكولاتة لزوار المعرض وتتضمن الدورات التدريبية، وورش العمل التي يقدمها نخبه من المدربين المختصين تتناول ” أساسيات الباريستا ” ، و ” منهجية التخطيط ومراحل التنفيذ لإنشاء مشروع مقهى ” و ” النظريات العلمية في تقطير القهوة ، ويتم خلالها تقديم القهوة ومراحل إعدادها كالتحميص والتحضير والعديد من الورش المختصة ، أما فعالية ثقافة القهوة المختصة فتتكون من منطقة لتحضير القهوة السوداء ، ومنطقة لتحضير المشروبات المعتمدة على الاسبريسو ،ومنطقة التثقيف التعليم عن القهوة المختصة والتي تعطي نكهات متميزة .

كما خصص المعرض قسم خاص للمسابقات والبطولات كبطولة الرسم بالحليب والتي تتمحور فكرة البطولة إلى توفير منصة متكاملة تجمع أمهر المتخصّصين في إعداد القهوة للتنافس على لقب أفضل باريستا، بهدف إلى تسليط الضوء على المهارات والكفاءات العالية التي يتمتع بها معدّو القهوة في المملكة وتركز على تشجيع التميز في القهوة، وبطولة التذوق للقهوة والتي تعتبر مهمة جدا لتطوير الذائقة العامة لعشاق القهوة بالإضافة إلى فعاليات للطفل شملت مرسم بالقهوة والطباخ الماهر لعمل معجنات بالشوكولاتة .