ما لم تعرفه عن كرة قدم الصالات

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

أكبر مشاكلنا في كرة القدم هي ” الاختيار ” ، كرة قدم الصالات مختبر كامل وجاهز للانتقاء والاختيار تساعد على انتقاء الأفضل والأجود والسبب ( أن لاعب كرة قدم الصالات يلمس الكرة أكثر , يحافظ على الكرة تحت قدمه وقت أطول ,يمارس الخدع الكروية بشكل اكثر ,تعطي اللاعب فرصة لتعبير عن نفسه وما يملك , الوعي بالمكان كلاعب , ورؤية المساحات الفارغة . كثرة التمرير ودقته , تكرار الاستلام والتسليم . التسديد , تجاوز المنافس في المواقف الفردية كرة قدم الصالات ما قد يفعله اللاعب في مباراة العشبي طوال المباراة مرة او مرتين يفعله في ملعب كرة قدم الصالات عشرات المرات فمن هنا كانت كرة قدم الصالات هي العملية الأولى للأنتقاء والاختيار في الدولة المتقدمة كرويا مثل أسبانيا والبرازيل ولحقت به دول كثيرة الان .

1. اختيار اللاعب المناسب .

2. اختيار اللعبة المناسبة له .

3. تحديد مكانة في اللعبة .

تعريف الانتقاء الرياضي ( هو عملية اختيار وانتقاء وقياس وتقييم قدرات اللاعبين بدنيا ومهاريا وفكريا واختيار الافضل منهم وتوجيهه الى اللعبة المناسبة له بالقياسات العلمية أو التطبيقية واستخدام الادوات العلمية الحديثة في ذلك ).

(بعض المدربين يملك موهبة الانتقاء او التنبؤ أو ما نسميه العين الكبيرة أو الكشاف وهي عملية تنجح كثيرا )

الانتقاء بأنواعه هو عملية منظمة متسلسلة يمر بها الناشئون عبر المراحل التدريبية للانتقاء ابتداء من توجيه الناشئ إلى النشاط الذي يمارسه مرورا بعملية الانتقاء لأجل التجانس ثم التكافؤ لغرض التنافس وصولاً إلى المستويات العليا .

أنواع الانتقاء :ــ

عندما يتنوع الانتقاء ستكون مساحة العمل فيه واسعة ومتنوعة وواضحة أمام المختصين في عملية الانتقاء والوقوف على مستوى اللاعبين الموهوبين .

1. الانتقاء لغرض توجيه اللاعب الى أي لعبة تناسبه .

2. الانتقاء لأعداد مجموعات متجانسة في التدريب.

3. الانتقاء لتكوين المجموعات المتكافئة والمتنافسة للمراحل التدريبية.

4. انتقاء للمنتخبات الوطنية من بين اللاعبين ذوي المستويات العليا .

ماهي أهداف الانتقاء المميز :ـ

1. التعرف المبكر على الموهوبين الرياضيين ولاسيما حراس المرمى في مجال كرة القدم .

2. التوجيه المثمر للناشئين نحو الأنشطة الرياضية، التي تتناسب مع قدراتهم واستعدادهم وإمكانياتهم.

3. الاقتصاد في الجهد والمال في عملية التدريب الرياضي .

4. زيادة الدافعية عند حراس المرمى في ممارسة النشاط .

5. تطوير عمليات الانتقاء للحراس المرمى من حيث التنظيم من خلال الدراسات والبحوث العلمية المتواصلة .

6. تحديد المواصفات والمتطلبات البدنية والحركية التي يجب توفرها للحارس للتفوق في النشاط الرياضي .

والانتقاء الجيد يحقق الأهداف السابق ذكرها من خلال ما يلي :ــ

• تحديد الصفات النموذجية (البدنية، المهارية، الخططية) التي تتطلبها الأنشطة الرياضية المختلفة، بمعنى تحديد المتطلبات الدقيقة التي يجب توافرها في اللاعب لكي يتحقق النجاح في نوع معين من أنواع الأنشطة الرياضية، وقد اتجهت البحوث في السنوات الأخيرة إلى وضع نماذج لمواصفات أفضل الرياضيين من خلال تحليل حالة اللاعبين الموهوبين في مرحلة التفوق الرياضي.

• التنبؤ فعلى الرغم من كون التنبؤ يعد من أهم واجبات الانتقاء إلا أنها (حتى الآن) تعتبر أقلها من حيث البحوث والدراسات التي تناولتها بالتحليل .. فإن كانت عملية الانتقاء في المراحل الأولى تعمل على تحديد استعدادات وقدرات الناشئ فإن التنبؤ بما ستصل إليه هذه الاستعدادات والقدرات يعد من أهم واجبات الانتقاء لما يساهم في تحديد مستقبل الرياضي لناشئ.

• تحسين عمليات الانتقاء من حيث الفاعلية والتنظيم، ويتم ذلك عن طريق الدراسات العلمية في هذا المجال لاكتشاف أفضل الطرق والوسائل التي تحقق انتقاء أفضل مع الاستمرارية في تطوير هذه النظم بصفة دائمة.

فوائد الانتقاء :ـ

• تحديد المستويات الحقيقة للاعبين .

• اكتشاف نقاط القوة والضعف في العملية التدريبية

• ستظهر الفروق الفردية بين اللاعبين .

• اكتشاف طرق جديد للانتقاء.

• اثارة وتشويق اللاعبين في وقت الانتقاء وعمل الاختبارات التنافسية.

• الاطلاع على مستويات الخصم وتقويمه.

السؤال الكبير الذي دائما ما يطرح ماهي الأعمار المناسبة للانتقاء :ـ

• من الأخطاء الشائعة والمألوفة في بعض الأحيان اختيار الموهوبين دون النظر إلى مستوى أعمارهم سواء كانت متأخرة أو مبكرة عن السن المناسب لممارسة نشاط رياضي معين أو أي لعبة من الألعاب الرياضية (الجماعية، الفردية) وهذا ما يظهر فعلياً في مراحل التدريب وانعكاساتها السلبية على مدى فاعلية التدريب وعلى نتائج اللاعب المهارية فيما بعد .

أعتقد أن السن المناسب للانتقاء اللاعبين واكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم من ( 6سنوات الى 8 سنوات ) مع مراعاة الفروق الفردية لكل لاعب .