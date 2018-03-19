7 فواكه تقضي على دهون البطن نهائيا
تعاني معظم الفتيات من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، مما يسبب لهم الإزعاج المستمر ، فكل فتاة ترغب فى الحصول على جسم مثالي خالي من الدهون والترهلات.
لذلك نقدم لك مجموعة مميزة من الأطعمة التي تساعدك في التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن ولا تعلمي أفضل الأطعمة التي تساعدك في الحصول على ذلك.
فهناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في التصدي لمشكلة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والقضاء عليها نهائيًا بدون حاجة لتدخل جراحي والتي تتمثل في الآتي.
التوت البرى.
الخوخ.
المشمش.
المانجو.
البطيخ.
الموز.
التفاح.
رااايق[ عدد التعليقات: 4166 ] نشر منذ 1 ساعة
سلطة فواكه * امممممممممممممم أنها حقاً لذيذه * !!!!!!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7936 ] نشر منذ 20 دقيقة
الخوخ المانجو اشوى نآكلها☺😁