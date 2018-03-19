7 فواكه تقضي على دهون البطن نهائيا

أماني الغامدي(صدى):

تعاني معظم الفتيات من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، مما يسبب لهم الإزعاج المستمر ، فكل فتاة ترغب فى الحصول على جسم مثالي خالي من الدهون والترهلات.

لذلك نقدم لك مجموعة مميزة من الأطعمة التي تساعدك في التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن ولا تعلمي أفضل الأطعمة التي تساعدك في الحصول على ذلك.

فهناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في التصدي لمشكلة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والقضاء عليها نهائيًا بدون حاجة لتدخل جراحي والتي تتمثل في الآتي.

التوت البرى.

الخوخ.

المشمش.

المانجو.

البطيخ.

الموز.

التفاح.