عن شرائه اليخت.. ولي العهد: أنفق 51% من أموالي على الأعمال الخيرية

نايف السالم(صدى):

علَّق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على التصريحات الإعلامية الخاصة بشرائه يختاً منذ أشهر بمبلغ نصف مليار دولار، مشيراً إلى انه ينفق أكثر من نصف أمواله على الأعمال الخيرية.

وقال ولي العهد خلال لقاءه عبر فضائية “ CBC “ : ” أنا شخص غني ولست فقيراً كما أنني لست غاندي أو مانديلا، أنا عضو في العائلة المالكة الموجودة منذ مئات السنيين قبل إنشاء المملكة العربية السعودية ونملك الكثير من الأراضي ” .

وأضاف : ” حياتي الخاصّة بقيت على حالها قبل 10 أو 20 عاماً، وأصرف 51 % من مدخولي على الأعمال الخيرية و49 % على عائلتي ” .