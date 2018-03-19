ألمانيا تحذر أمريكا من ” حرب تجارية عالمية “

برلين(صدى):

حذرت ألمانيا، ممثلة في وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، من محاولة الوقيعة بينها وبين بقية دول أوروبا، بفرض رسوم جمركية على الواردات، موضحًا أن نشوب ” حرب تجارية عالمية ” ، سيلحق الضرر بالمنتجين والمستهلكين.

وقال الوزير الألماني، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، قبل وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن: ” نحن اتحاد جمركي ونعمل سوياً.. ليس من مصلحة الحكومة الأمريكية أن تثير الانقسام في أوروبا، ولن تنجح ” .

كما أشار ” ألتماير ” ، إلى إنه قد رتب لاجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين، وذلك بالتنسيق مع ” سيسيليا مالمستروم ” ، مفوضة التجارة لدى الاتحاد الأوروبي.