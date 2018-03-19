الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أسبوعين

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل الارتفاع الهامشي للعملة الأمريكية مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.37% إلى 1309.34 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود المعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.20% إلى مستوى 1309.70 دولار بالقرب من أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 1307.4 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 90.297، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين الجمعة الماضية بالقرب من 90.38.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيعقد غدًا ويستمر يومين، حيث من المتوقع أن يتخذ البنك قرارا برفع الفائدة، فضلًا عن متابعة تطورات الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب.

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