بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب سيرك أمام الجمهور

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة تامبا باي بولاية فلوريدا الأمريكية واقعة مأساوية ، حيث لفظ لاعب سيرك دو سوليه الفرنسي الشهير ” يان أرنود ” أمام الجمهور عندما كان يقدم عرضه بتسلق الحبل .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة سقوط أرنود عندما كان يشارك في عرض، يتضمن حركات بهلوانية على حبال معلقة .

وتوفي لاعب السيرك الفرنسي في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال بيان لشركة الترفية : ” أسرة سيرك دو سوليه بكاملها تشعر بالصدمة والانهيار ” ، مُشيره إلى أنها تعمل مع السلطات المحلية؛ لمعرفة الخطأ الذي حدث. وألغت الشركة عرضين كانا مقررين في تامبا باي الأحد.

وعمل أرنود ضمن طاقم شركة سيرك دو سوليه، طيلة أكثر من 15 عاماً.