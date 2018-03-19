” الحوثي ” يستنجد بقبائل صعدة لتدعيم جبهاته الإرهابية بالجنود

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، عن خطة زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي؛ لتدعيم جبهات القتال وتزويدها بالمقاتلين في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها المليشيا خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن ” الحوثي ” طلب من زعماء قبائل محافظة صعدة تجنيد أكثر من 100 شخص؛ لتدعيم ورفد جبهات الحوثيين خاصة جبهات الساحل الغربي ومحاور صعدة، التي استهدفتها مقاتلات التحالف العربي وقوات الشرعية بشكل كبير.

وأشارت إلى أن القبائل رفضت دعوة الحوثي بتدعيم جبهاته الإرهابية، خاصة بعد أن قُتل الكثير من أبناء صعدة في معارك خاضوها بجانب الحوثيين.