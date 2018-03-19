بطولة العالم تؤجل المنافسات المحلية للتايكوندو

سعيد العجل(صدى):

قرر الاتحاد السعودي للتايكوندو تأجيل بطولة المملكة المفتوحة للشباب لتقام مع بطولة المملكة المفتوحة الـ 39 على كأس الهيئة العامة للرياضة .

وأوضح رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران أن سبب التأجيل لتزامن البطولة مع منافسات بطولة العالم للشباب بتونس لإرتباط لاعبي الأندية مع المنتخب في بطولة عالمية سيما وأنها ختام الموسم الرياضي للتايكوندو حيث طالب رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري وبقية الأعضاء ورؤساء اللجان بأهمية تكامل العناصر في جميع الفرق المتنافسة لأن ذلك يخدم المصلحة العامة .