بالفيديو.. شاب يتعمد إتلاف سيارته للحصول على قيمة التأمين

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاب يحاول إتلاف سيارته عمداً في إحدى الطرق الرئيسية بالمملكة، للحصول على تعويض التأمين.

ويظهر في المقطع الشاب ويبدو أنه ضغط على دوّاسة البنزين بوضع شيء ثقيل عليها، ثم أطلقها تتحرك بسرعة، موجها إياها في طريق به حواجز، ما جعلها تصطدم به، حيث سُمع وقع الاصطدام، وصوت أجزاء السيارة التي تضررت.

وعلق النشطاء على المقطع أن بعض الشباب يلجأ إلى هذه الطرق حتى يحصل على قيمة التعويض من شركة التأمين، مستنكرين هذه الأفعال وسط مطالبات بالنظر في مثل هذه التجاوزات.