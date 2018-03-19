  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بسبب وسامته.. مدير يخصم 10% من راتب عامل

بسبب وسامته.. مدير يخصم 10% من راتب عامل

بسبب وسامته.. مدير يخصم 10% من راتب عامل
بكين(صدى):

التقط أحد الركاب في مطار ” شيامن ” جنوب شرق الصين، مقطع فيديو لعامل وسيم وحسن المظهر في المطار، والذي نال إعجاب الكثيرين حيث شبهوه بالممثل الكوري ” سونج جونج كيفي ” .

وأثار الأمر حيفظة مديره الذي ادعى أن ثيابه غير مهندمة ولم يلتزم بالمعايير؛ فقام بخصم 10% من راتب العامل؛ الأمر الذي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد العامل على هذا الأمر موضحًا: ” ما زلت أشعر بسعادة غامرة لأنه ليس من السهل أن أصبح مشهورًا بهذه السرعة، ولن يؤثر القرار على فرحتي بأنني أصبحت مشهورًا. ”


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *