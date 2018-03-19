شتيغن عن رحيل إنييستا: القرار يعود له فقط

نواف السالم(صدى):

أوضح مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، أن أندريس إنييستا هو وحده يمتلك قرار الرحيل أو البقاء في صفوف البرسا.

وقال ” شتيغن ” : ” لا يزال أمامه الكثير ليقدمه ” ، مؤكدًا على أنه يرغب بشكل خاص أن لا يرحل إنييستا عن صفوف البرسا.

وأضاف : ” قرار شخصي والكل يرغب في استمراره في برشلونة لأنه شخص رائع، نعرف أن علينا الاستمرار كفريق حتى نهاية الموسم، ونحن بحاجة إليه في الوقت الحالي، وفي العديد من السنوات المقبلة “.

وتابع: ” نحن نفكر في الحاضر وهو سيتخذ القرار، أتمنى أن يبقى، لكن الشخص الوحيد الذي يعلم ماذا سيفعل هو إنييستا “.

يجدر الإشارة إلى أن إنييستا قضى مسيرته كلها في برشلونة، إلا أنه كشف عن تلقيه الأسبوع الماضي عرضاً للعب في الصين، ويجب أن يقرر بنهاية أبريل ، ما إذا كان سيقبله أو يبقى في صفوف البرسا.