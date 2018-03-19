” الشورى ” يؤيد فرض غرامة على المدين المماطل
وافق مجلس الشورى على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل يودع في الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، حيث أشترط في توصيته الا تزيد الغرامة عن مليون ريال.
المشعفل[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 1 ساعة
مجلس الفلس أغلب الشعب مدينون (80% على الأقل) ولا يقدرون يسددون ولا يريدون أن يماطلون في الحقوق التي لدى الغير صراحةً انتوا مجلس فلس في فلس المفروض تقولون مساعدة الذين لا يقدرون ماهو تقولون غرامه على الذين يماطلون حتى الأسلوب زفت في اللهجة.
مهتهم بالهموم المواطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هو مماطل اذا ماعنده فلوس منين راح يجيب لكم فلوس
قسم بالله شورى الفلس الله حسبي الله ونعم الوكيل
عفغقف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
خريط صريط
محمد سعد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 27 دقيقة
اتمنى من الكونجرس السعودي مراجعة هذا الامر وعدم التصويت !
يععني بدل ماتساعدونه على تسديد دينه تفرضون عليه غرامه