ارتفاع الدولار في ظل زيادة المخاوف من الحرب التجارية

علي القحطاني(صدى):

شهد الدولار ارتفاعًا في مستوياته خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول مع زيادة حدة الخطر والمخاوف بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 90.297، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين الجمعة الماضية بالقرب من 90.38.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.2% إلى 105.74 ين، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2266 دولار.