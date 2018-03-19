بالفيديو.. الجيش المصري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة بسيناء خلال أيام

القاهرة(صدى):

كشف المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الإثنين، عن حصيلة عمليات الجيش المصري في سيناء خلال الأيام الخمس الماضية، والتي أسفرت عن قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 وكراً للعناصر الإرهابية.

وأوضح المتحدث العسكري المصري في البيان رقم 16 بشأن العملية الشاملة بسيناء، أن تم تدمير عربة مفخخة ممتلئة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش، إضافة إلى القضاء على 30 إرهابياً مسلحاً أثناء تبادل لإطلاق النار، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأشار العقيد تار الرفاعي، إلى أنه تم القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة، ومقتل 6 عناصر من الإرهابيين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وأضاف، أنه تم استشهاد ضابط وثلاث مجندين، بالإضافة إلى إصابة ضابطان وضابط صف و5 مجندين، نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، مؤكداً أنه تم مداهمة بؤرة إرهابية بمدينة رفح، نتج عنها العثور على رشاشين، و3 بنادق آلية، وقناصة، وخرطوش، ومسدس، وقاذف آر بي جي، وعدد من الذخائر الخاصة بهم، و مركز إرسال.

كما ألقي القبض على 345 فرداً بينهم إرهابيون خطرون، ودمر 386 وكراً ومخزناً وخندقاً بمناطق العمليات شمال ووسط سيناء، و عثر بداخلها على عدد من الأسلحة، والذخائر، والعبوات الناسفة، وقطع غيار السيارات، والدراجات النارية، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، والوقود، والمستلزمات الطبية الميدانية.

واكتشفت عناصر المهندسين العسكريين 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وتم تفكيكها وتفجيرها، كما تم تنظيم 583 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات مصر.