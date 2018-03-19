” الطب البديل ” يحذر من إعطاء العسل الأبيض للأطفال

أماني الغامدي(صدى):

شدد المركز الوطني للطب البديل، على عدم إعطاء العسل للأطفال، تحت سن سنة واحدة.

وقال المركز، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يجب عدم إعطاء العسل للأطفال، تحت سن سنة واحدة؛ لأنه يعتبر مصدرًا للأبواغ البكتيرية، التي تنتج المواد المسببة لنوع خطير من التسمم ” .