” الطب البديل ” يحذر من إعطاء العسل الأبيض للأطفال
شدد المركز الوطني للطب البديل، على عدم إعطاء العسل للأطفال، تحت سن سنة واحدة.
وقال المركز، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يجب عدم إعطاء العسل للأطفال، تحت سن سنة واحدة؛ لأنه يعتبر مصدرًا للأبواغ البكتيرية، التي تنتج المواد المسببة لنوع خطير من التسمم ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذا حقيقى والتحذيرات مكتوبة على معظم عبوات عسل النحل فعلا ويجب أن تكون تلك التحذيرات ملزمة فى المملكة السعودية لمنتجى عسل النحل من خطورة أعطاء عسل النحل للاطفال تحت سن سنة واحدة .
وتعريف الطب البديل هو أي ممارسة للتطبيب “لا تقع ضمن نطاق الطب التقليدي” وفي بعض الحالات يقوم على أساس تاريخي أو تقاليد ثقافية بدلا من أساس علمي مثل طب الاعشاب الصينى التقليدى TCM وهو طب مبنى على تجارب طبية بالاعشاب قديمة وتقدر ب 3000 سنة ومنتشرة الان بالعالم أجمع ومعتمدة فى معظم دول العالم. والطب البديل او الطب المكمّل هو أسلوب علاج يختلف عن الطب الحديث أو التقليدي الذي يقدمه الأطباء في عياداتهم التقليدية هنالك العديد من الفوائد المعروفة لهذا العلاج وأهمها قلة التاثيرات الجانبية للعلاج حيث يتم استعمال مستحضرات وأعشاب طبيعية للعلاج ويرتكز أيضاً هذا المجال على العلاقة الوثيقة بين النفس والجسد.