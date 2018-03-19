صورة غريبة لرائد فضاء يلوح بيده فوق جسر بحيرة

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، رصد شاب أمريكي يٌدعى ” توماس بوب ” صورة غريبة خلال رحلته إلى بحيرة لوخ نيس الشهيرة.

ونشر توم الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا انه لم يلاحظ ماذا يوجد في الصورة أثناء التقاطها، لكنه في وقت لاحق رصد رجل فضاء في الخلفية يلوح بيديه.

وعلق توم على الصورة ، إنه أمر غريب لا يمكن تفسيره، وربط الحادث بصورة غامضة التقطها ” جيم تيمبلتون ” لابنته في عام 1964، واكتشف بعد تحميضها رائد فضاء في الخلفية، لكن الشيء الغريب أنه لم يكن هناك أحد لحظة التقاط الصورة، وقالت شركة كوداك إنه لم يحدث أي تلاعب في هذه الصورة.