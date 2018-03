بالفيديو ..طرد أب من طائرة بسبب احتضان ابنته

واشنطن(صدى):

انتشر مقطع فيديو صادم على الإنترنت، لأب اضطر لمغادرة الطائرة قبل إقلاعها بعد شعور طفلته الصغيرة بالخوف الشديد من الطيران عمومًا.

تعود التفاصيل عندما طلبت الطفلة من والدها أن يحتضنها بسبب خوفها الشديد، لكن مضيفة الطائرة التابعة لشركة ” Southwest ” رفضت ذلك وطلبت من الطفلة أن تجلس فى مقعدها المخصص.

حيث وثقت الشابة ” أليكسس أرمسترونج ” البالغة من العمر 24 عامًا الواقعة بالكامل باستخدام هاتفها المحمول، أثناء الرحلة المتجهة من شيكاغو إلى أتلانتا، بينما حاول الأب تهدئة الطفلة.

وبعد استقرار الطفلة في مقعدها أصر طاقم الطائرة على إجبار العائلة بالنزول من الطائرة، وبمجرد نشر الفيديو على الإنترنت وظهر الأب يبرر ما حدث، بينما ردت المضيفة ” عليكم أخذ الحقائب ومغادرة الطائرة فورًا “.

وتسبب هذا الفيديو فى حالة كبيرة من الغضب على الإنترنت، وهو ما كان واضحًا بشدة ضمن التعليقات الغاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

Southwest Airlines kicks a man and his toddler off of a flight http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1650076/Video-Surprising-moment-dad-gets-kicked-flight-toddler.html