شخص يشنق نفسه بعد اتهامه زورا بالاغتصاب

لندن(صدى):

اضطر سائق الرافعة، روس بولوك، البالغ من العمر 38 عامًا، من مدينة ريديتش في ورسيسترشاير الإنجليزية إلى شنق نفسه في منزله؛ عقب اتهامه باغتصاب فتاة كان على معرفة بها، رغم أن كل الأدلة تثبت براءته.

وقالت الشرطة لـ ” بولوك ” أنهم لن يتخذوا أي إجراء ضده، ولكنهم حذروه من أنه من الممكن أن يتم توجيه الاتهام ضده في أي وقت؛ مما دفعه إلى الاكتئاب والحزن فقام بشنق نفسه، تاركًا رسالة قائلًا فيها: ” سأترك لكم هذا الجحيم. ”

وعبر والده عن حزنه لما حصل لابنه قائلًا: ” كان من الممكن أن يكون ابني الآن على قيد الحياة إذا تعاملت الشرطة مع هذا الأمر بحساسية. ” ، بينما أضافت والدته: ” الادعاء غيّر ابني كإنسان، لقد حطمه. ”