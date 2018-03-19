تحليل مفصل لتصريحات سمو ولي العهد عبر CBS

علي القحطاني(صدى):

قدَّم الباحث في الشؤون السياسية، هشام الغنام، تحليلاً مفصلاً لتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في لقاءه عبر قناة CBS ، والذي أذيع مساء أمس.

وأكد ” الغنام ” خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية الإخبارية، أن هذا اللقاء كان بمثابة فرصة مناسبة لترى أمريكا رغبة المملكة في التغيير من مهندس التغيير نفسه، في إشارة إلى سمو ولي العهد، موضحاً أنها أسرع وأفضل طريقة لشرح هذا التغيير والإصلاح المتسارع الذي يجري الآن في المملكة.

وأوضح الباحث السياسي، أن ولي العهد جاوب على الأسئلة بأقصى درجات الوضوح والشفافية، ضارباً المثل في ذلك بحديثه عن تفاصيل حملة الفساد ونظرة المملكة للمنطقة، والذي أكد فيه أن المملكة ليس لديه ما تخفيه عن العالم في كل خطواتها منها عامل الإصلاح الديني.

وأشار ” الغنام ” إلى أن الرسالة قد وصلت إلى العالم في هذا اللقاء، لافتاً إلى أن هذا الوقت كان مناسباً لإجراء مثل هذه الإصلاحات والتعجيل بها.

و تابع : ” الدولة لا زالت بعافيتها وهذه فرصة لإحداث تغييرات كبرى، والمتخصصون يعلمون أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تقوم بها السعودية الآن ستكون أكثر فاعلية وأسهل كلما كانت الاقتصاديات أفضل والدولة في صحة أفضل ” .

ولفت ” الغنام ” إلى أن تصريحات سمو ولي العهد عن إيران كانت واضحة دون أي مواربة، مضيفاً : ” المملكة تُقدّر التحالفات العالمية، وقادرة أيضاً عن الدفاع عن نفسها والتعامل بطريقة مختلفة مع عملية تطوير قواتها المسلحة ” .