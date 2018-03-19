إظهار أسرته في الإعلام يغضبه.. ميسي يتحدث عن حياته الشخصية

ماجد محمد(صدى):

أوضح نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يُصاب بحالة من الغضب في بعض الأحيان بسبب وسائل الإعلام.

وقال ” ميسي ” : ” أشعر بالغضب عندما يتحدث الاعلام عن حياتي الخاصة وعائلتي تحديداً وتكون مبنية على أكاذيب وشائعات ” .

وعلى جانب أخر كشف ” ميسي ” عن المرة الأخيرة التي بكى خلالها، قائلًا: ” أخر مره بكيت فيها كانت عند ولادة تياغو .. لقد بكيت بسعاده لرؤويته “.

وتابع عن ” تياغو ” قائلًا: ” تياغو مجنون بعشق كرة القدم وهو متواجد في الماسيا “.

وكشف عن طفولته قائلًا: ” عندما كنت صغيراً حتى عام ٢٢ كنت آكل الشوكلاطه والكوكيز واشرب الكولا ولم افكر بصحتي ابداً ولكن بعدها اصبحت أهتم واركز على غذائي بتناول الخضروات والفواكه والاسماك والقليل من النبيذ “.