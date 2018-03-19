سلات الطعام لتهريب ” كبتاجون ” .. والجمارك تكشف الأمر

نايف السالم(صدى):

أعلن خالد الرميح، مدير عام جمرك حالة عمار، الواقع بالحدود الشمالية الغربية للمملكة، عن اكتشاف محاولة تهريب 77.947 حبة من حبوب ” الكبتاجون ” ، من خلال 3 سلاَّت طعام بلاستيكية.

وأوضح ” الرميح ” ، أن حافلة نقل ركاب كانت قد قدمت إلى الجمرك، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة تم اكتشاف الحبوب مخبأة داخل 3 سلاّت طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب.

وأضاف أن الراكب استحدث قاعدة لكل سلة ووضع الحبوب بداخلها، ووضع بعض الأطعمة بهدف التمويه، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.