سلات الطعام لتهريب ” كبتاجون ” .. والجمارك تكشف الأمر
أعلن خالد الرميح، مدير عام جمرك حالة عمار، الواقع بالحدود الشمالية الغربية للمملكة، عن اكتشاف محاولة تهريب 77.947 حبة من حبوب ” الكبتاجون ” ، من خلال 3 سلاَّت طعام بلاستيكية.
وأوضح ” الرميح ” ، أن حافلة نقل ركاب كانت قد قدمت إلى الجمرك، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة تم اكتشاف الحبوب مخبأة داخل 3 سلاّت طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب.
وأضاف أن الراكب استحدث قاعدة لكل سلة ووضع الحبوب بداخلها، ووضع بعض الأطعمة بهدف التمويه، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.
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