محلل سياسي: براعة سمو ولي العهد تدل على نشأته ببيت العلم والثقافة

عادل الحربي(صدى):

أكد المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له دور بارز في تعزيز الشكل الجديد للعلاقات السعودية الأمريكية وبناء صورة جديدة للمملكة.

وأوضح ” الخشيبان ” أن العلاقات بين المملكة وأمريكا استراتيجية وذات بعد تاريخي ولا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر؛ بسبب ثقلهما السياسي والاقتصادي والجغرافي.

كما أشار إلى أن بيت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نشأ على العلم والثقافة والمعرفة وهو ما ظهر في براعة سمو ولي العهد ولقاءاته، لافتًا إلى أن ولي العهد يحظى بقبول كبير في المجتمع السعودي خاصة بين فئة الشباب الذين يماثلونه في العمر والتفكير.