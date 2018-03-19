ميسي عن المونديال: يمكن أن نفعل كل شيء ولا نفوز

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، عن حلمه الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة.

وقال ” ميسي ” إنه يرغب في اقتناص لقب كأس العالم هذا العام؛ لتعويض آلام الحسرة وفقدان الكأس في 2014 أمام ألمانيا.

وأوضح ميسي أن المنافسة صعبة للغاية، قائلًا: ” ما تخيلته دائماً التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلماً لأننا كنا نعرف مدى صعوبة الفوز بالمونديال ولأننا كنا قربين للغاية “.

وتابع : ” المونديال صعب للغاية وكنا قربين جداً من تحقيق هذا الحلم، هذا ما نريد وتريده البلد بأكملها “.

واستكمل : ” أتمنى أن يكون المونديال عظيماً بالنسبة لنا، أمنيتي هي أمنيتكم جميعاً بأن يكون تجربة مشابهة لتلك التي حدثت في 2014، ولكن هذه المرة تنتهي برفع الكأس، أقول لكم أنه ليس سهلاً لأن الفوز بالمونديال لا يحدث دائماً، يمكنك أن تفعل كل شيء ورغم ذلك لا تفوز به “.

ووقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بالمونديال الروسي، بجانب منتخبات إيسلندا، كرواتيا، ونيجيريا.