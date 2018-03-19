” خير الكلام ما قل ودل ” .. آراء المواطنين في لقاء ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

” خير الكلام ما قل و دلَّ ” .. لعل هذه المقولة هي الأنسب في وصف لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي أذيع على فضائية “ CBS “ ببرنامج ” 60 دقيقة ” ، والذي نقل إلى العالم كل شيء يدور في المملكة بأبسط الكلمات وأقلها.

وشهدت تصريحات سمو ولي العهد، إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه تطرَّق لكافة القضايا الهامة بالمملكة والمنطقة بأسرها، بأقصى درجات الصراحة والشفافية.

وعبر وسم ” ولي العهد على قناة CBS ” الأكثر تداولاً على موقع ” تويتر ” ، عبَّر النشطاء عن رأيهم في اللقاء، مشيرين إلى إصلاحاته وإنجازاته وإعطاءه كل ذي حق حقه.

وتفاعلت بعض الشخصيات والمؤسسات الهامة في المملكة مع الوسم، حيث نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، مقتطفات من لقاء سموه في القناة، معلقاً : ” أبرز ما جاء في لقاء سمو ولي العهد على قناة CBS الأمريكية عبر برنامج 60 دقيقة، والذي نقل للعالم الفكر الذي يقف خلف المشروع الطموح لنهضة بلادنا، الواعي بكل قضاياها، والساعي نحو رفعتها ” .

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها على ” تويتر ” ، إنفوجرافيك لأبرز ما جاء في لقاء ولي العهد التاريخي ” .

وقال سلمان الدوسري، الكاتب والإعلامي : ” ردود مختصرة… بدون حشو أو كلمات زائدة، سرعة بديهة وأفكار واضحة، كاريزما تجبر المشاهد الغربي على المتابعة حتى النهاية، مواقف سياسية حازمة.. باختصار كانت الرسالة والسعودية الجديدة ستبهركم ” .

وكتب أحد المغردين : ” دافعوا عنه بقلوبكم .. دافعوا عنه بعقولكم، ولا تسمعوا فيه قولاً .. واحثوا في وجه من يشكك فيه ويسئ إليه.. فأعداءه ليسوا أشخاص فقط بل دول ،، بأجهزتها ووسائل اعلامها واموالها على المرتزقة .. هدفهم عرقلته وعدم نجاحه .. لأن نجاحه فشل لهم ونهاية وجودهم ” .

وقال آخر : ” صدق محمد بن سلمان، وإن شاء الله السعودية نحو الأفضل علي أيدي هذا الشاب المحترم المثقف الواعي والملم بكافة الأمور باختصار مُحنك ” .

وتابعت مغردة: ” أكثر شيء أعجبني في اللقاء هو يتكلم اللغة العربية وهم يترجمونها، من أساسيات أن تكون صاحب شخصية أنك تتكلم بلغتك وهذا شيء يحسب لأميرنا محمد بن سلمان ” .