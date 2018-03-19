بالفيديو.. ضابط يتسلق شجرة لإنقاذ أسد الجبل

دنفر(صدى):

استجاب ضباط الحياة البرية في كولورادو لاستغاثة إمرأة لمساعدة حيوان اسد الجبل ، بعدما شاهدته عائلتها يتدلى من شجرة خلف منزلهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السيدة ، عندما وصل الضباط إلى منزلها لمساعدة لتهدئة حيوان أسد الجبل يتدلى من شجرة.

حيث تسلق أحد الضباط الشجرة لمساعدة الحيوان على الوقوع فوق قطعة من القماش وحمله لإعادته إلى البرية.