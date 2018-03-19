بالفيديو.. ضابط يتسلق شجرة لإنقاذ أسد الجبل
استجاب ضباط الحياة البرية في كولورادو لاستغاثة إمرأة لمساعدة حيوان اسد الجبل ، بعدما شاهدته عائلتها يتدلى من شجرة خلف منزلهم.
وأظهر مقطع فيديو نشرته السيدة ، عندما وصل الضباط إلى منزلها لمساعدة لتهدئة حيوان أسد الجبل يتدلى من شجرة.
حيث تسلق أحد الضباط الشجرة لمساعدة الحيوان على الوقوع فوق قطعة من القماش وحمله لإعادته إلى البرية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3081 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله كل خير
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرحمه مطلوبه من الكل تجاه الكل