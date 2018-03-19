” سلمان للإغاثة ” يستكمل توزيع 42 ألف سلة غذائية بحجة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 42 ألف سلة غذائية و 21 ألف وجبة غذائية جاهزة، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

واستفاد من التوزيع الذي استمر لمدة ستة أشهر 252,402 مستفيد، منهم 137,318 طفلا، و 56,205 امرأة.

ويأتي توزيع هذه المساعدات الغذائية انطلاقًا من سياسة مركز الملك سلمان للإغاثة في إيصال المساعدات لجميع المحافظات اليمنية دون تفريق، وبهدف تأمين الغذاء للفئات الأشد ضعفاً، والحد من آثار الأزمة الإنسانية في اليمن.

وشمل توزيع المساعدات الغذائية إلى جانب مدينة حجة مديريات عبس، وحرض، وميدي، وأفلح الشام، والمغربة، وكشر، وبني العوام، وأسلـــم.

ورغم المضايقات والانتهاكات الجسيمة والاعتقالات من قبل المليشيات التي تحكم الخناق على حياة السكان بحق الفريق الميداني الذي يتولى توزيع المساعدات الغذائية، فقد استطاع الفريق الوصول لجميع المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يستهدف المحافظة بعدة مشروعات، منها مواجهة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، ومشروع الإمداد المائي.