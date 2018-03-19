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  3. بالفيديو.. شباب يرقصون بـ ” ملابس نسائية ” .. ومغردون: ” الله يرحمك يا رجولة “

بالفيديو.. شباب يرقصون بـ ” ملابس نسائية ” .. ومغردون: ” الله يرحمك يا رجولة “

بالفيديو.. شباب يرقصون بـ ” ملابس نسائية ” .. ومغردون: ” الله يرحمك يا رجولة “
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، يظهر فيه عدد من الشباب، يرقصون في حفل زفاف صديقهم، وهم يرتدون ملابس نسائية شبيهه بأزياء ” وصيفات العروس ” .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” ، الذين انهالت تعليقاتهم وردود أفعالهم على ما تضمنه المقطع، والتي تراوحت بين التعجب والرفض، فيما أشاد البعض بالطريقة المبتكرة في الاحتفال.

حيث علق أحدهم على المقطع، قائلًا: ” الله يرحمك يا رجولة ” ، فيما وصفت أخرى ما احتواه الفيديو بأنه ” تلوث بصري ” .

جدير بالذكر، أن المقطع المصور، قد حاز على مشاهدات تخطت 248 ألف مشاهدة.

مين اللي اقنعكم تعملوا كده😂😂الجديده نقول عليها جديده😂

Posted by MenTion on Sunday, November 5, 2017


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات

هدا لبس الرومان القدامى وليس ملابس نسائيه يا صدى.
معلوم صديق.

[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 3 ساعات

وقعوا في خطا كبير قبل الرقص -ارجوا ان لاينسونه المره القادمه- وهوا حلق لحاهم والشنبات-

[ عدد التعليقات: 6790 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلاً الله يرحمك يا رجولة تفوووووو على هالاشكال اللي كثرانة هذا مجرد نقطةمن بحر

[ عدد التعليقات: 2088 ] نشر منذ 2 ساعتين

بغض النظر تقليد عصور قديمه او وسطى خلي اللبس وشوف حركه الرقص يالله مين ناقصين عقل الحين 😅

[ عدد التعليقات: 9214 ] نشر منذ 1 ساعة

ومن قال ان هذه ملابس نسائية

تأكدوا قبل تنزلو خبر مرة ثانية

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة

منذُ مبطي الرجولة ترحمنا عليها
اللي يرقص ويهز الخصر وداخل جو عقابه حلاوة نتف ثم يرجع ذكر ويسترجل ويصير رجل مع الايام

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