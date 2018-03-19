بالفيديو.. شباب يرقصون بـ ” ملابس نسائية ” .. ومغردون: ” الله يرحمك يا رجولة “

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، يظهر فيه عدد من الشباب، يرقصون في حفل زفاف صديقهم، وهم يرتدون ملابس نسائية شبيهه بأزياء ” وصيفات العروس ” .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” ، الذين انهالت تعليقاتهم وردود أفعالهم على ما تضمنه المقطع، والتي تراوحت بين التعجب والرفض، فيما أشاد البعض بالطريقة المبتكرة في الاحتفال.

حيث علق أحدهم على المقطع، قائلًا: ” الله يرحمك يا رجولة ” ، فيما وصفت أخرى ما احتواه الفيديو بأنه ” تلوث بصري ” .

جدير بالذكر، أن المقطع المصور، قد حاز على مشاهدات تخطت 248 ألف مشاهدة.