بالفيديو.. شباب يرقصون بـ ” ملابس نسائية ” .. ومغردون: ” الله يرحمك يا رجولة “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، يظهر فيه عدد من الشباب، يرقصون في حفل زفاف صديقهم، وهم يرتدون ملابس نسائية شبيهه بأزياء ” وصيفات العروس ” .
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” ، الذين انهالت تعليقاتهم وردود أفعالهم على ما تضمنه المقطع، والتي تراوحت بين التعجب والرفض، فيما أشاد البعض بالطريقة المبتكرة في الاحتفال.
حيث علق أحدهم على المقطع، قائلًا: ” الله يرحمك يا رجولة ” ، فيما وصفت أخرى ما احتواه الفيديو بأنه ” تلوث بصري ” .
جدير بالذكر، أن المقطع المصور، قد حاز على مشاهدات تخطت 248 ألف مشاهدة.
مين اللي اقنعكم تعملوا كده😂😂الجديده نقول عليها جديده😂
Posted by MenTion on Sunday, November 5, 2017
هزيم[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
هدا لبس الرومان القدامى وليس ملابس نسائيه يا صدى.
معلوم صديق.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 3 ساعات
وقعوا في خطا كبير قبل الرقص -ارجوا ان لاينسونه المره القادمه- وهوا حلق لحاهم والشنبات-
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6790 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلاً الله يرحمك يا رجولة تفوووووو على هالاشكال اللي كثرانة هذا مجرد نقطةمن بحر
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2088 ] نشر منذ 2 ساعتين
بغض النظر تقليد عصور قديمه او وسطى خلي اللبس وشوف حركه الرقص يالله مين ناقصين عقل الحين 😅
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9214 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن قال ان هذه ملابس نسائية
تأكدوا قبل تنزلو خبر مرة ثانية
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
منذُ مبطي الرجولة ترحمنا عليها
اللي يرقص ويهز الخصر وداخل جو عقابه حلاوة نتف ثم يرجع ذكر ويسترجل ويصير رجل مع الايام