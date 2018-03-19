أهم خطوة لإنقاص الوزن بنجاح

نورة الشهري(صدى):

لا يُعتبر التخسيس السريع أفضل الطرق، لضمان عدم استعادة الوزن الزائد مرة أخرى، كما أنه قد يؤثر على بعض وظائف الجسم نتيجة نقص بعض المغذيات، لذلك سوف نقدم لك أهم نصائح خبراء التغذية للبدء في مسيرة إنقاص الوزن وإتمامها بنجاح:

النوم 6 ساعات فقط من عوامل زيادة الوزن، والنوم بين 7 و8 ساعات عامل رئيسي على نجاح التخسيس، والسبب توازن هرمونات النوم، حيث أن الخطوة الأولى للتخسيس الناجح هي زيادة ساعات النوم، والذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل.

حيث أفادت التقارير الطبية أن النوم 6 ساعات فقط من عوامل زيادة الوزن، وأن النوم بين 7 و8 ساعات عامل رئيسي على فقدان الوزن الزائد، والسبب توازن الهرمونات.

العشاء المبكر، لتضمن فاعلية إجراءاتك من أجل إزالة دهون البطن لا تؤخّر العشاء، واعمل على أن تكون فترة المساء وساعات النوم بمثابة صيام عن الطعام لمدة 14 ساعة.

راقب وزنك، الوقوف على الميزان كل بضعة أيام أو كل أسبوع من الإجراءات التي تساعد على ضبط الوزن، وتعديل نمط الحياة وكمية الطعام وساعات النشاط باستمرار بحيث لا تتم استعادة الوزن الذي فقدته مرة أخرى.