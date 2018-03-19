سيدة تفقد أطفالها الـ22 في حالة طبية نادرة

لندن(صدى):

فقدت السيدة كيري هاتشينسون الإنجليزية، والتي تبلغ من العمر 35 عامًا، 22 جنينًا رزقت بهم على فترات مختلفة في حالة طبية نادرة؛ مما أدى إصابتها بحالة من الاكتئاب والحزن إثر فقدانها فلذات أكبادها.

وأوضحت الأم أنها فقدت ابنتها الكبرى عقب ولادتها بـ12 ساعة فقط من ولادتها؛ حيث أوضح الأطباء أن كيري تعاني من سرطان في عنق الرحم؛ مما أدى إلى استئصال معظم عنق الرحم، والذي تسبب في ولادتها بشكل مبكر كل مرة.

وبعد أن عانت كيري من موت أجنتها، قررت اللجوء إلى علاجات الخصوبة، والتي نجحت في البداية ولكنها بمجرد أن أصبحت في الشهر السادس من حملها أنجبت طفلًا وأسمته ” لوكاس ” ولكنه مات مسببًا لها انهيارًا عصبيًا.

وأكدت السيدة الإنجليزية، أنها مازالت تحاول في أن يصبح لديها أسرة وهي شيئ مهم جدًا للإنسان طالما حلمت به؛ لافتة إلى أنها لا تعرف سبب فقدانها لكل أطفالها.