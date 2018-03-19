” شاذ ” يستغل الأطفال جنسيا للحصول على الأموال

متابعات(صدى):

في حادثة تقشعر لها الأبدان، قام رجل ستيني يُدعى شاهزاد كيث خان، البالغ من العمر 61 عام، على الكثير من الأطفال، كما سهل ممارسة الجنس معهم بمقابل مادي، حيث بدأت القضية الأولى له منذ عام 1996 م، بالاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 14 عام، بمدينة ” واتفورد ” الإنجليزية.

وبالتطرق لبعض ملابسات الواقعة، كان ” شاهزاد ” ، يسلم إحدى الضحايا لراغبي الأطفال، مقابل 2000 جنيه إسترليني، حيث بلغت ” سيدة ” الشرطة، عن احتجاز طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، من أحد ملاجئ الأطفال: قائلة:

” عرض على شقيقي ممارسة الجنس مع قاصرات ” .

ومن الجدير بالذكر، أن فتيات أخريات تعرضن لعمليات إجهاض، بعد حمل؛ نتيجة الاعتداءات الجنسية عليهن، كما كان يعاقب الفتيات إذا فشل عملائه في السيطرة عليهم.

يُذكر أنه تم الحكم على ” شاهزاد ” بالسجن لمدة 7 سنوات؛ بسب اغتصاب طالب في المرحلة الثانوية، إضافة إلى اعترافه بالاعتداء على فتاتين إحداهما، لم تتخطي الثالثة عشرة من عمرها؛ ليقضي عليه بالحبس ست سنوات أخرى، في عام 2015، وذلك بعد كشف المزيد من ضحاياه، لكنه توفي عن عمر يناهز 61 عامًا قبل أن يواجه كافة القضايا المنسوبة إليه.