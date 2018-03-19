الدون يلاحق ميسي بـ ” سوبر هاتريك “

ماجد محمد(صدى):

اشتعل الدوري الإسباني، أمس الأحد، بسوبر هاتريك جديد لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالد، الذي يبدو أنه رغب في الرد على رباعية محمد صلاح نجم ليفربول التي نالت إعجاب على مستوى عالمي.

ونجح الدون في ملاحقة ليونيل ميسي في قائمة هدافي الدوري الإسباني حيث وصل إلى 22 هدفاً، متقدماً على مهاجم غريمه برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، بفارق هدف واحد21 ، وبفارق 3 أهداف خلف نجم النادي الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يجدر الإشارة إلى أن هذا هو السوبر هاتريك السابع للدون مع الملكي والمنتخب البرتغالي.

وانتهت مباراة أمس أمام غيرونا بتحقيق الملكي سداسية مقابل استقباله 3 أهداف في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.