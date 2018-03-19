” دور ركن الإستشارات للمدمنين ” .. أهم برامج مهرجان أرض المعرفة

ماهر بن علي(صدى):

يعتبر ركن الاستشارات للمدمنين وذويهم من ضمن أهم البرامج الحيوية المجتمعية بمهرجان أرض المعرفة والترفيه والذي تنظمة مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ، حسب تصريح المقدم ناصر الزهراني المشرف على المهرجان .

ويؤكد المقدم الزهراني أن هذه الخدمة تعتبر مهمة وتساعد الأسر في ادخال ذويهم المتعاطين لمستشفى الامل وبسرية تامة وبدون مايترتب على الشخص عقوبة أو تسجل سابقة.

ويضيف الزهراني بعض المدمنين يحتاجو لاستشارة بشأن ادمانهم أو بعض الأسر تحتاج استشارة بشأن ادمان ابنائهم وهذا الرقم ١٩٥٥ هو احد القنوات التي هيأتها الدولة لتقديم الاستشارات والمساعدة في ادخال المدمنين لمستشفى الأمل و تقديم الاستشارات والمساعدة لهم في ادخال الحالات للمستشفى،

وأشار المقدم الزهراني أن المركز يقدم عدداً من الخدمات أبرزها الاستشارات الفردية والأسرية المتعلقة بمشكلة المخدرات، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة بين شرائح المجتمع بمشكلة المخدرات، والمساهمة في التوجيه العلاجي لأصحاب المشكلات الإدمانية والقضايا المرتبطة بها، إضافة إلى نقل مرضى الإدمان بسرية تامة ودون مساءلة.

وأشار إلى أن هناك هناك مسارين للعمل بالمركز؛ أولهما المسار الوقائي، الذي يهدف إلى توعية الأفراد والأسر بأضرار تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية بالطرق العلمية، والعمل على الحد من تطور وتفاقم مشكلات التعاطي بكيفية التدخل في التعامل معها، إضافة للمسار الآخر الإرشادي الذي يهدف إلى إرشاد أصحاب المشكلات وذويهم لتخطي العقبات التي تنشأ بسبب تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونوه أن تلك هذا الركن موجود بالمركز المصاحب للخيمة الذكية وتضم نخبة من المختصين في مجالات الاضطرابات النفسية والإدمانية والاجتماعية، من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين؛ للرد على ما يَرِد من استشارات هاتفية خلال ساعات عمل المركز؛ ولذلك تم تخصيص عدة خطوط هاتفية للرد على الاستشارات الهاتفية حسب نوعها؛ سواء كانت نفسية أو اجتماعية، لها علاقة بمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد الزهراني بأنه يتم التعامل مع الحالات بسرية تامة، ولا يتم فيها مساءلة المريض، ولا يعاقب؛ وفقاً لما جاء في نظام مكافحة المخدرات.

وأشار أن المركز مرتبط بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

وأضاف أيصا أن تواجد ركن المركز بأرض المعرفة والترفيه يعد من اهم الأركان في هذا المهرجان والذي قدم العديد من الاستشارات لزواره وقدم ايضاً المساعدة في علاج بعض الحالات .