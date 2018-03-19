بالصور.. 65 مخالفة بـ ” أبها ” خلال الأسبوع الماضي

أبها(صدى):

رصدت أمانة عسير، 65 مخالفة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك بعد حملات تفتيشية في مدينة ” أبها ” ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحملات التفتيشية، أسفرت عن توجيه أكثر من 39 إنذار، لمنشآت مخالفة، بالإضافة لرصد أكثر من 65 مخالفة وتسجيل 201 ملاحظة.

كما أوضحت الأمانة، أن هذه المخالفات، تم رصدها، بعد أكثر من 316 جولة، قامت بها إدارة الرقابة الصحية بأمانة عسير، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة تجاوزت 72 ألف ريال.