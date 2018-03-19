جراحة ناجحة لاستئصال ورم من بطن سيدة يزن 4 كيلو جرامات

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بقسم الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من استئصال ورم من بطن امرأة أربعينية يزن أربعة كيلو جرامات وإنهاء معاناتها التي استمرت لعدة سنوات.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من الآم في أسفل البطن والظهر وضغط على المثانة، حيث تم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وكشفت الأشعة وجود ورم في الرحم، مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لاستئصال الورم في عملية استغرقت ساعتين، وقد خرجت المريضة من المستشفى وهي في حالة جيدة حالياً .