وظائف شاغرة للنساء بـ ” غرفة الرياض “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض، عن توافر عدة وظائف شاغرة للنساء، في عدد من شركات القطاع الخاص وملتقى التوظيف في منافذ بيع قطاع السيارات والدراجات النارية.

وأشارت الغرفة، إلى أن المقابلات ستبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 02 / 7 / 1439 هـ الموافق 19/ 03 / 2018 م، وتستمر لمدة أربعة أيام، وذلك بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، الواقعة على طريق الملك عبدالله.

كما أوضحت ” غرفة الرياض ” ، أنه يمكن الاستفسار على الوظائف وتفاصيلها، من خلال الأرقام التالية:

مباشر 4567278/ 011

سنترال 4942333 / 011

(106 – 107 ) تحويلة.