مدينة بفنزويلا تصدر عملة خاصة لمكافحة أزمتها النقدية

كاراكاس(صدى):

أصدرت مدينة بغرب فنزويلا عملة خاصة بها الأسبوع الماضي، لتخفيف أزمة السيولة النقدية في هذا البلد الذي يعاني من تضخم كبير.

وأطلق على هذه العملة اسم (إلورزا)، وهي سارية في مدينة إلورزا الواقعة قرب حدود فنزويلا مع كولومبيا، وسيظهر على العملة وجه زعيم الاستقلال المحلي خوسيه أندريس إلورزا.

مع العلم أنه يجري بيع هذه العملات في مكاتب مجلس البلدية لضمان أن يتمكن السائحون والسكان من الحصول عليها.

فبعد هبوط العملة الوطنية الفنزويلية (البوليفار) في السنوات الأخيرة وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وارتفاع الأسعار إلى المثلين كل شهر تقريبًا، أصبحت السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية شبه معدومة.