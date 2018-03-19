حقيقة مشاركة إدواردو في مواجهة الأهلي الحاسمة
انتشرت الأنباء خلال الأيام الماضية عن نية نادي الهلال الدفع باللاعب كارلوس إدواردو في مواجهة الأهلي الحاسمة في إطار دوري المحترفين.
وفي هذا السياق نفى مصدر مسؤول في نادي الهلال عزم الجهاز الفني الدفع بـ ” إدواردو ” العائد من الإصابة في موقعة الأهلي.
وعلى جانب أخر أوضحت مصادر أن اللاعب سيتواجد على دكة البدلاء في المواجهة.
ويعد إدواردو بمثابة عنصر أساسي وقوة ضاربة للزعيم؛ حيث تأثر الفريق منذ إصابته بالرباط الصليبي وابتعاده عدة شهور عن الملاعب.
kkk[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاكم الموت يالاهلي ههههههههههههههههههههههههههههههه
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
الموت يجيبه الله ليس بلاعب
ثانيا الهلال قام بالاستعانه بصديق
يارب وفقك الاهلي
سعد سعيد العتيبي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شالله وبحيل الله وقوته الفوز هلالي وبدون ادواردو والله على كل شي قدير ………………….؟
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه هذا ماهو ادواردو هذا ميسي على غفلة يحول خاف الاهلي خلاص الدوري للهلال والعلم عند الله انكم ماتشمونة بالعربي الدوري اهلاوي
سعد سعيد العتيبي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبلاش زيادة كلام مال امه داعي
الهلال بطل الدوري السعودي لهذا العام 1439 ه
وان شالله وبحيل الله وقوته يتاهل للنصف الثاني من اسياء هذا العام بهزيمة العين الايماراتي والاستقلال الايراني وياخذ الثاني من مجموعته باذن الله تعالى (((((((((((((( وعلى الله التوكل سبحانه ))))))))))) محب الهلال للنخاع