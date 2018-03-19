حقيقة مشاركة إدواردو في مواجهة الأهلي الحاسمة

نواف السالم(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الأيام الماضية عن نية نادي الهلال الدفع باللاعب كارلوس إدواردو في مواجهة الأهلي الحاسمة في إطار دوري المحترفين.

وفي هذا السياق نفى مصدر مسؤول في نادي الهلال عزم الجهاز الفني الدفع بـ ” إدواردو ” العائد من الإصابة في موقعة الأهلي.

وعلى جانب أخر أوضحت مصادر أن اللاعب سيتواجد على دكة البدلاء في المواجهة.

ويعد إدواردو بمثابة عنصر أساسي وقوة ضاربة للزعيم؛ حيث تأثر الفريق منذ إصابته بالرباط الصليبي وابتعاده عدة شهور عن الملاعب.