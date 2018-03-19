جامعة الملك فيصل تنظم ماراثون الدراجات في الـ27 من مارس الجاري

سعيد العجل(صدى):

تنظم جامعة الملك فيصل ممثلة بكلية إدارة الأعمال ماراثون الدراجات الهوائية بنسخته الثانية في الـ27 من شهر مارس الجاري، بمقر الجامعة بمحافظة الأحساء ، انطلاقاً من تفعيل المسئولية الإجتماعية وحرص الجامعة على تنمية الشراكة المجتمعية بشكل سنوي.

ويبدأ الماراثون الذي يأتي بالتعاون مع البنك السعودي للإستثمار والاتحاد السعودي للدراجات في تمام الساعة الرابعة مساء من أمام فرع كلية الشريعة ” جامعة الإمام ” ، بمسافة 13 كيلومترا ،حيث بلغ عدد المتسابقين المسجلين حتى الآن أكثر من 100 متسابق ، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل.